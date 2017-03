FOTOD: Parvlaev Tiiu on jõudnud Portugali sadamasse

TS Laevad postitas Facebooki pildid parvlaev Tiiust, mis on nüüdseks jõudnud Portugali Lissaboni sadamassee, kuid jääb ilmselt ootama tormivarju.

"Parvlaev Tiiu on tänaseks jõudnud Portugali, Lissaboni sadamasse. Laupäeval tehti peatus ka Hispaanias, Almeria sadamas. Siiani on ilmastik olnud meresõiduks soodne, kuid ilmselt tuleb varsti otsida tormivarju, sest ilmaennustuse kohaselt on ookeanilt oodata kuni 7-meetriseid laineid," kirjutati praamid.ee postituses.

Tiiu on Türgi laevatehases Sefine valminud 114 meetrit pikk parvlaev, mis mahutab 150 sõiduautot või 12 täispikka veoautot. Tegemist on TS Laevade kolmanda parvlaevaga.