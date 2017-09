FOTOD | Peaminister Ratas kohtumisel ettevõtjatega: uus Ida-Virumaa arenguprogramm peab olema realistlik

Peaminister Jüri Ratas rõhutas täna Ida-Virumaa ettevõtjatega kohtudes, et uus Ida-Virumaa arenguprogramm peab olema realistlik ning edu valem peitub tõhusas koostöös riigi, omavalitsuse ja erasektori vahel. Seejuures on oluline, et iga ettevõte kaardistaks enda jaoks, mida ta suudab teha regiooni majanduskliima parandamiseks.

Ärimeeste delegatsioon arutas peaministriga Ida-Virumaa arengut enim takistavat probleemi, milleks on kvalifitseeritud tööjõu puudus. Spetsialiste on raske nii sisse tuua kui ka koha peal koolitada, sest regioonis napib kaasaegseid kutseharidusvõimalusi, mis sobiksid just kohalikele ettevõtjatele, ning ka sotsiaalne infrastruktuur on välja arendamata. Ettevõtjate sõnul ei soovi välisspetsialistid Narvasse jääda, sest seal puuduvad inglisekeelsed haridusvõimalused nende lastele, tervishoiu tase pole võrreldav Tallinna omaga ning ka meelelahutusvõimalusi on vähe. Lisaks sooviksid ettevõtjad tulevikus näha Ida-Virumaa õppeasutustes rohkem võimalusi, mis on seotud nt. keemia, robotitehnika, laotarkvara arenduse ning metalli ümbertöötlemisega. Tuleb tõhustada ka andekate tudengite toetussüsteemi ja luua kiirrongi ühendus pealinnaga. „Tee Tallinnast Narva ei tohi olla pikem, kui tee Narvast Tallinna. Rongiühenduse teema on Majandusministeeriumil laual ja Rail Baltica ei peaks tähendama, et me võtame investeeringuid teistest projektidest maha," lausus Ratas. Ida-Virumaa ettevõtted on valmis panustama nii kultuuri, eriti eesti kultuuri, kui ka turismi arengusse regioonis ning nad näevad selleks ka võimalusi. Ärimehi teeb murelikuks ka infrastruktuuri aeglane areng, nad sooviksid sel teemal kaasa rääkida ja ootavad rohkem riigipoolset toetust. Regiooni suutlikkus saada EASi toetust on jätkuvalt madal. Kohtumise lõpus väljendas peaminister soovi lähikuudel taas Ida-Virumaad külastada ning võtta kaasa nii ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo kui ka EASi esindajad. Käesoleval ajal jätkub Rahandusministeeriumis Ida-Virumaa investeeringute programmi väljatöötamine. Kohtumine oli pühendatud konverentsile „Narva ja Narva regiooni tulevik", mis toimub Narvas 28. septembril. Kohtumisel peaministriga osalesid: Jekaterina Vimberg (Nevotex Narva OÜ), Valeri Lavrov (Aquaphor), Filipp Dolzhkov (Noorus), Juri Barkov (Vant AS), Jevgeni Fjodorov (kultuurikeskus Geneva ja Narva hotell), Aleksandr Brokk (Nakro AS), Viktor Spitsa (ajaleht «Нарвский рабочий»)