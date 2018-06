FOTOD | President Kaljulaid Volvo tippjuhtidele: tehnoloogia liigub liiga kiiresti, et iga uut asja eraldi reguleerida. Vajame midagi radikaalselt uut!

"Eestis ei mõelda üldjuhul välja täiesti uusi tehnoloogiaid. Selle asemel mõeldakse meil välja juriidiline süsteem, mis võiks need tehnoloogiad Eestisse tuua ja Eestis jõudsalt kasvama panna," ütles president Kersti Kaljulaid eile Göteborgis Volvo grupi tippjuhtide konverentsil.

President Kaljulaidi sõnul on tehnoloogia areng täna nii kiire, et iga uus tehnoloogia võib igapäevaelu oluliselt ja kiiresti muuta. Piisavalt kiiresti, et seadusloome ei jõua tehnoloogia arengule järele, kui plaanib iga uut tehnoloogiat seadusega reguleerida.

"Meie lapsed ei tunne 90ndate mobiiltelefone mobiiltelefonidena äragi," ütles riigipea. "Mõistsime, et peame midagi radikaalselt muutma ja nüüd on Eestis arutamisel idee reguleerida inimeste ja algoritmide vahelised suhted olenemata tehnoloogiast."

President eile Göteborgis Volvo grupi tippjuhtide konverentsil. (Foto: Mattias Tammet / Vabariigi Presidendi Kantselei)

Riigipea kohtus eile ka Göteborgi Eesti Majas kohalike eestlastega. "Eesti juubeliaastal on meeliülendav kohtuda aktiivsete Eesti kogukondadega ka väljaspool Eestit," ütles president Kaljulaid. Ühtlasi tänas riigipea neid väliseestlasi, kes pärast Eesti taasiseseisvumist ka ise Eestiga uuesti sidemed lõid.

Kaljulaid kohtus ka Göteborgi Eesti Majas kohalike eestlastega (Foto: Mattias Tammet / Vabariigi Presidendi Kantselei)

Eile õhtul kohtus president Göteborgi maavanema Anders Danielsoniga.

Täna külastab president Kaljulaid Ågrenska keskust, mis pakub programme puuetega ja haruldaste diagnoosidega lastele, noorukitele ja täiskasvanutele ning pakub tuge ka nende peredele.