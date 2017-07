FOTOD: PRFoodsi aktsionärid kiitsid heaks 15 miljoni eurose Suurbritannia kalaettevõtete ostu

Täna toimunud erakorralisel koosolekul kiitsid Eesti ühe suurima kalatöötleja PRFoodsi aktsionärid heaks ettevõtte 15,4 miljoni euro suuruse ostutehingu, millega PR Foods omandab 85 protsenti Suurbritannia kalaettevõtetest. 15% osalusest jääb seni pereettevõttena tegutsenud brittidele, perekond Leigh'dele.

Tänasel börsifirma PRFoodsi erakorralisel aktsionäride koosolekul kiideti heaks Suurbritannia firmade John Ross Jr Ltd (peakontor Šotimaal Aberdeenis) ja Coln Valley Smokery Limited (Lõuna-Inglismaa) ost.

PRFoods omandab 85 protsenti Suurbritannia ettevõtete John Ross Jr Ltd (JRJ) ja Coln Valley Smokery Limited (CVS) aktsiatest. Loodavas struktuuris jääb 15 protsendine vähemusosalus Leigh'de perekonnale. Ühtlasi tähendab see, et seni ainsana PRFoodsi juhatusse kuulunud Indrek Kasela kõrvale saavad juhatuse liikmeteks ka õde-vend Victoria Leigh-Pearson ja Christopher Leigh.

Kui PRFoodsis on kokku esimese kvartali lõpuga 191 töötajat, siis tehinguga kasvab töötajate arv 105 võrra.

JRJ on juhtiv käideldud lõhe müüja peakontoriga Šotimaal, tarnides tooteid kolmekümnesse riiki. JRJ-le on Briti kuninglik perekond välja andnud kuningliku garantii (Royal Warrant Holder). Coln Valley Smokery on premium lõhebränd Inglismaal.

JRJ mullune käive ulatus 13,7 miljoni euroni ja CVSi käibeks kujunes 4,9 miljonit eurot. PRFoodsi mullune käive oli 47,4 miljonit eurot.