FOTOD | Puitvaatidest klaaspudeliteni – vaata, kuidas on läbi ajaloo muutunud Eesti suurim joogitootja

Tuntud joogitootja A. Le Coq tähistab sel aastal oma 210. tegutsemisaastat. Tartus 19. sajandi alguses õllepruulimisega alustanud ettevõte ja tehasehoone on oma eluaja jooksul teinud läbi erinevaid muutusi ning elanud üle kaks ilmasõda. Kui paljudele tuttav A. Le Coqi sümbol – linnasetorn – on püsinud juba enam kui sajandi, siis tootmistehnoloogiad ja tootearendus on ajas kiiresti edasi liikunud.

Õllemuuseumi juhataja Mart Haldma kõrvutas ajaloolised fotod Tartu joogitootja minevikust tänapäevaste kaadritega. Fotodelt on näha, kuidas käis õlle ja karastusjookide tootmine ning ladustamine eelmise sajandi keskpaigas ja kuidas see toimub tänapäeval.