FOTOD | Raha veelgi juurde. Äsja tunduvalt rikkamaks saanud ärimees müüb Saaremaal merevaatega maja

Mansbergist ja tema partneritest-sõpradest kirjutas hiljuti Eesti Ekspress. Koos Indrek Prantsi ja Armin Kõomäega tehakse palju nii eraelus kui ärialaselt.

Äri on aetud koos juba üle 25 aasta. Kõik sai alguse alkoholi hulgimüügifirmast Dunker, kus Prants, Mansberg ja Kõomägi töötasid. Ühel hetkel tahtsid kolm noort meest palka juurde saada. Ei saa, ütles Dunkeri omanik Guido Sammelselg. Selle peale öeldi head aega ja tehti oma firma, praegu Eesti suurimaks logistikafirmaks kasvanud Smarten.

Suhted Sammelseljaga jäid aga soojaks. Koos temaga erastati Eesti Raudteed. Koos tehti Säästumarketit, kopeeriti üsna otse sakslaste Lidli ja Aldi pealt. Hiljem pidi Kesko sakslastega kohtu ja Patendiameti vahet jooksma.

Loe veel

Siis läks kolmik osanikuks poeketti nimega Ehitus Service. Sellest saigi hiljem Bauhof, mille eeskujuna võib näha sakslaste Bauhausi. Siis müüdi oma osalus Bauhofis rootslaste Askemblale, viie aasta eest aga ostsid Prants, Mansberg ja Kõomägi Bauhofi tagasi. Sama tehinguga saadi ka spordiklubide keti MyFitness omanikeks. „Kapitalil on rahvus ja meie firmad peavad kuuluma jälle eestlastele," kuulutas Indrek Prants tollal. Preagu seda meenutades võib muidugi öelda, et kapitalil on ikka rahvus, seekord leedu rahvus.

Kolmiku jaekaubanduse alastest ettevõtmistest edeneb kõige visamalt digipoodide kett Klick. Tagantjärele saab öelda, et see osteti eelmistelt omanikelt nagu põrsas kotis. Mitu aastat oli ettevõte kahjumis, viimasel ajal on siiski natuke paremini läinud. Äripäev kirjutas läinud aasta lõpus, et tegelikult tahavad Prants, Mansberg ja ­Kõomägi Klickist lahti saada.

Loe Eesti Ekspressi äsjast lugu täismahus siit.

Vaata fotosid majast siit.