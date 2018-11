FOTOD | Rahu pressikonverentsil: olen tehinguga rahul

“Olen tehinguga rahul,” märkis Rahu. Lisaks saadud rahale jääb kontroll juhtimise näol ettevõtte kätte. Omanikfirma saab müügitehingust kontole umbes 320 miljonit eurot. Raha saavas ettevõttes on üle 70-protsendine osalus Kristjan Rahul. Suuruselt teine aktsionär on Utilitase juhatuse esimees Priit Koit ja on ka teisi aktsionäre.

“Energeetika on ikka kõige südamelähedasem,” ütles Rahu raha kasutamise plaanide kohta. “Huvitavad on energia salvestus ja Eestis tuuleenergeetika." Rahu sõnul nad Enefit Greeni raha paigutada ei kavatse, kuid hoiavad ettevõtte börsile minekule pöialt.

Priit Koit märkis, et eks see infrastruktuurifondile müük oli alternatiiv börsile minekule. Fondi, mille kaudu on investeerinud umbes 50 pensionifondi ja kindlustusseltsi, eelistati börsile minekule, kuna fondil on pikaajaline raha.

2011. aasta lõpus lahvatas uudispomm, kui Kristjan Rahu ettevõte ostis Dalkialt 85-protsendise osaluse ettevõttes Tallinna Elektrijaam, mis on Eesti üks suuremaid koostootmisjaamu. Tehingu kogumaksumus oli 90 miljonit eurot. Tehingut finantseerisid Swedbank ja SEB.

Nüüd müüdi 85-protsendine osalus 320 miljoni euro eest. Rahu & Co säilitasid 15-protsendise osaluse. Seekord finantseerisid fondi ostutehingut rahvusvaheline pankade sündikaat, kuhu kuulusid SEB ja Crédit Agricole garanteerijatena ning HSH Nordbank. Swedbank polnud enam konkurentsivõimeline finantseerija.