FOTOD | Rakvere tapamaja ametiühinguga liitub üha uusi töötajaid

Täna jätkus Rakvere Lihakombinaadi töötajate streik, tapamaja ees peeti maha ka korralik pikett. Streikijate ind ei vaibu, täna liitus ka ametiühinguga umbes kümme inimest, kuigi nad veel otseselt streigiga ei liitunud. Täna streikis kokku 26 inimest, seehulgas kolmveerand tapaliini töötajatest.

Kuidas pikett läks? "Väga hästi, tuju on hea ja jätkame oma tegevust. Täna oli pikett kahest kolmeni. Võrreldes esimese päevaga jäi rohkem töötajaid seisma, kuulasid, rääkisid juttu, umbes 10 inimest astus ka ametiühingusse," ütles EAKL-i organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski.

Osa tapamaja töötajatest pole streigiga liitunud ja peavad nüüd suurema koormusega tööd tegema. "Need, kes ei streigi, käivad tööl. Meieni on küll jõudnud vihjed, et tapamajas on päris metsik tempo ja tavapärast normi ei saadud täis," märkis Arhangelski.

Homme piketeeritakse ka HKScani gruppi kuuluva Talleggi ees. "Iga päev on pikett, homme oleme Tabasalus Talleggi ees ka. Koosolek algab kell üksteist - pool üksteist tuleme kohale ja poole kaheteistkümneni on pikett."

Kaua piketid jätkuvad? "Lõpp tuleb siis, kui tuleb leping," oli Arhangelski resoluutne.

Toetust on saadud ka Soomest. "Soome toiduainetööstuse töötajate liit SEL on valmis vajaduse korral toetama majanduslikult teie streigivõitluse rahastut ja Soome HKScani SEL-i usaldusisikud on valmis rakendama ka muid meetmeid, kui nende järele tekib vajadus," postitas EAKL oma streigiblogisse saadud toetusavalduse.