FOTOD | Rakvere tapamajas algas streik: kui paljud töötajad tihkavad ülemustele vastu hakata?

Täna kell 7.30 algas Rakvere lihatööstuse tapamaja töötajate tähtajatu streik.

Kohapeal viibiv Ärilehe reporter sõnas, et kella 8 paiku on olukord rahulik, jooksvalt registreeritakse streikijaid. Ametiühingu esindajad on kohal juba kella 5.30-st.

Hetkel paistab, et enamik töötajaid ikkagi läheb tööpostile, mitte ei registreeri end streigile.

Töötajate toetuseks avaldatakse täna meelt ka Pärnus ja Tartus, kus jagatakse lendlehti, grillitakse vorste ja pakutakse kohvi. Homme ja ülehomme organiseeritakse piketid taas Rakveres. Streigi eestvedaja on industriaal- ja metallitöötajate ametiühingute liit (IMTAL), streiki toetab Eesti ametiühingute keskliit (EAKL).

AS-ile HKScan Estonia saadetud streigiteate järgi nõuavad Rakvere lihakombinaadi töötajad tapamaja töötajate põhipalga tõstmist 16% võrra alates 1. veebruarist ja 16% lisamist 1. juulist. Veel nõutakse, et tulemuspalga arvestamist ei muudeta.