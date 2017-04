FOTOD: Riigi Kinnisvara müüb enampakkumisel uhkeid mõisahooneid

Maidla mõis, kasutusel oli see lastekoduna Foto: RKAS

Riigi Kinnisvara aktsiaselts on müüki pannud kolm mõisahoonet koos kõrvalhoonetega, mida müüakse avaliku kirjaliku enampakkumise teel. Näiteks Raplamaal asuva Maidla mõisa (ülemisel fotol), mis oli kasutuses lastekoduna, alghinnaks on 250 000 eurot. RKAS möönab küll, et kinnistul paiknevad hooned on olnud pikalt kasutuseta ja amortiseerunud ning vajavad kapitaalremonti.