FOTOD | RMK nõukogu arutab koostöölepingut tselluloositehasega

RMK nõukogu kogunes täna arutama vastuolulist koostöölepingut Est-Fori plaanitava tselluloositehasega.

Keskkonnaminister Siim Kiisler ütles esmaspäeval riigikogus aru andes, et RMK ja tselluloositehase arendajate vahel ühiste kavatsuste protokolli sõlmimine on RMK jaoks tavaline asi, tegelikult on tollest dokumendist aga alles valminud tööversioon ja allkirjastamiseni pole jõutud.

Arupärijad Vabaerakonnast viitasid asjaolule, et keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olev Riigimetsa Majandamise keskus (RMK) ja tselluloositehase arendaja Est-For Invest on ühiselt ettevalmistanud allkirjastamiseks kavatsuste protokolli, mis garanteerib tehasele poole kogu RMK paberipuidust 15 aasta jooksul, kusjuures puidu hind on määratlemata.