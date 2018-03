FOTOD | Rocca al Mare kooli asutaja müüb Tiskres oma häärberit

Ärimees ja Rocca al Mare kooli asutaja Hannes Tamjärv ja Dina Tamjärv müüvad kuulutusteportaalis oma Tiskres asuvat häärberit.

Ligi 630 ruutmeetrise üldpinnaga kaheksatoalise kahekorruselise elamise eest küsitakse 1 575 000 eurot.

Eramu on 2010 aastal projekteerinud tunnustatud arhitekt Eero Palm. Täismonoliitse ehitise näol on tegemist äärmiselt kvaliteetse ehitisega, mis on nii ilmastiku kui ajastu kindel. Hoonete kompleks koosneb peamajast, külalistemajast ja neid ühendavast spa ja jõusaali osast.

Peamaja on projekteeritud pere igapäevaeluks. Peamajas asub avar esik, külaliste vastuvõtu aatrium, väga avar köök, elutuba ja kabinet. Elutoast pääseb ka väliterrassile, mis on ümbritsetud avatavate klaasseintega ning mida saab tänu gaasikütte seadmetele kasutada terve talvehooaja, seisab kv.ee kuulutuses.

Krundi pindala on 3098 ruutmeerit.