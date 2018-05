FOTOD | Ryanairi tegevjuht Pärnu konverentsil: mis on juhi jaoks kõige olulisem? Raha teenimine!

Seotud lood: Ryanairi Baltimaade kodulennujaam võib tulla Tallinna

O’Leary rõhutas, et asi pole selles, et nad ei maksa inimesetele palka vaid nad on lihtsalt efektiivsemad. „Me käime lennujaamades nagu Tallinn, mis tahavad kasvada ja kus on tasud odavamad,” ütles ta.

Juht peab mõtlema rahale

Küsimusele, mida ta juhina enim väärtustab, vastas O’Leary, et see on loll küsimus. „Kõige olulisem väärtus? Raha teenimine! See ei ole küll trendikas juhimiskonverentsi vastus, aga sul on vaja raha teenida, muidu sa kasvada ei saa. Minu visioon on see: me oleme kõige madalamate kuludega lennufirma ja me tahame suurendada lõhet meie ja teiste vahel. Me plaanime kasvatada reisijate arvu 300 miljonini, et saada maailma parimaks, siis galaktikate parimaks,” ütles ta.

„Mille pärast ma muretsen õhtul? Star Treki pärast. Lennufirmad kaovad ära, kui inimesed leiavad ära võimaluse teleportida. Siis oleme omadega perses,” ütles ta. „Kas peaks kasutama tehisintellekti? Lennunduses pole mingit intellekti, me oleme kõik idioodid. Muidu me töötaksime IT-s. Keegi peab juhtima lennundust, selleks on euroopas Ryanair.”

Küsimusele, kuidas ta suhtub laiskadesse töötajatesse, ütles O'Leary, et neid ei ole Ryanairis. "Me laseme nad lihtsalt lahti ja palkame asemele töökad," selgitas ta.

Mis juhtub lennunduses 5-10 aasta pärast?

„4-5 firmat jäävad alles, Ryanair, Lufthansa, British Airways, Easyjet, kõigil 250 miljonit reisijat aastas. Lennufirmad nagu LOT ja AirBaltic kaovad ära ja need ostetakse suurte poolt ära. Tarbijatele ei ole see hea, hinnad tõusevad. 3-5 aasta jooksul näete turu muutumist. Lufthansa ostab Norwegianit, mis on nagu kukkuva noa kinni püüdmine. Ma ei tea miks keegi tahaks seda osta. See näitab , et ainult lollid tegelevad lennundusega,” ütles O’Leary.

Lõpetuseks küsiti O’Learylt, mida kirjutatakse tema nekroloogis, millele tegevjuht ausalt vastas: „Ta oli pisike sitapea.”