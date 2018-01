FOTOD | Sajad inimesed ootasid kõledat ilma trotsides võimalust osta olümpiamünti ja -marki

Täna juba enne kella 11 oli tekkinud Eesti Panga muuseumi ukse taha vaatamata viiele miinuskraadile mõnekümne inimese pikkune järjekord, kes kõledat ilma trotsides ootasid võimalust osta olümpiamünti- ja marki.

Kell 12 paiku, kui huvilised lasti juubelimarke- ja münte ostma, oli saba veninud juba sadade inimeste pikkuseks.

Eesti Panga juht Ardo Hansson ütles esitlust avades, et PyeongChangi olümpiamängude münt on juba kümnes Eesti sporditeemaline meenemünt.

"See münt on igaühe olümpiamedal," lausus Hansson.

Olümpiakomitee juht Urmas Sõõrumaa ütles, et Eesti olümpiamündid ja margid on väga kaunilt kujundatud.

"Kuidas küll kunstnikel tulevad sellised vahvad ideed," küsis ta. "Ka Eesti olümpiavorm on nii kena, et viisin kaks kohvritäit Eesti olümpiarõivaid Ukrainasse, kus nende üle rõõmu tunti. Oleks pidanud rohkem viima."

Olümpiamüntide kogumise kohta vastas Sõõrumaa, et ta ostis olümpiamündid lastele.

Omniva juhatuse esimees Joona Saluveer ütles, et 1,50 eurose hinnaga olümpiamark on Eesti Postil juba järjest 19-s olümpiamängude mark. Lisaks on Eesti Post lasknud ajaloo vältel välja kuus erinevat olümpiamängude võitja marki.

"Loodetavasti on põhjust varsti veel selliseid marke teha," lausus ta.

Hõbedast olümpiamünti müüdi inimese kohta korraga vaid kaks tükki. 10 eurose nominaaliga mündi hind on 40 eurot.

Eesti Posti 1,50 eurost olümpiamarki trükiti 40 000. Eesti Panga muuseumis olid müügil ka selle margiga esimese päeva ümbrik. Margil on püütud edasi anda spordis olulist kiirust, mida kehastab kiiruisutaja, ütles margi autor Indrek Ilves.