FOTOD | Salapärase puude poolt varjatud "poolsaare" lugu. Miks on sealsete objektide seis nii trööstitu?

Tallinna linna üheks tuiksooneks on kahtlemata paik, kus Narva maanteelt keerab Pirita teele. Hommikuti ja õhtuti on see üks tihedama liiklusega kante. Siin kohtuvad lasnamäelased ja Pirita ning Viimsi inimesed. Lähedal asub Lauluväljak. Enne seda on aga poolsaareke, mis jääb Pirita tee ja Narva maantee vahele. Osa sellest kuulub riigile, täpsemalt kaitseministeeriumile. Seal, uhkes ja renoveeritud vanas suvemõisas, asub kaitseliidu Tallinna maleva staabihoone. Ülejäänud ala on aga suures osas võssa kasvanud. Seal asub ka mitu kolemaja.

Poolsaarest suur osa kuulub linnale - seal asub ajalooline Fahle park. Park on see aga vaid nimetuse poolest. Ju ootab see Reidi tee ja kogu selle ristmiku lahendust, et sellest asja saaks. Praegu on seal võsa ja üks väga inetu hütt. Võib vaid eeldada, et linn on seal aja jooksul "majutanud" mitmeid asotsiaale ning narkomaane.

Lagunev või konserveeritud kinnisvara Kadriorus, Narva maantee 77a/79a Foto: Tiit Blaat

„Fahle aias asuv Narva mnt 79a hoone on põlenud, kuid tegu pole mälestisega ning selle saatus antud juhul on paraku lammutamine. Hoonele koostati ajalooline õiend, kus muuhulgas ka väärtuslikud detailid said kaardistatud," kommenteeris Tallinna linna muinsuskaitse osakonna eeslinnade peaspetsialist Maarja Ruut. Loodetavasti saab tulevikus korda ka Fahle aed ise.

Kütusefirma ootab