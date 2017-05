FOTOD: Sarapuule kuuluva bussifirma Atko kontoris käib läbiotsimine

Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuule kuuluva bussifirma Atko kontoris käib läbiotsimine. Delfi fotograafi sõnul oli Atko kontoris näha liikumist, ent uksed on lukus ja kontor suletud.

Riigi prokuratuur ja Kaitsepolitseiamet pidasid täna kahtlustatavana kinni Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu.

Kaitsepolitseiamet ja riigiprokuratuur menetlevad alates selle aasta 1. märtsist kriminaalasja, mille raames esitati täna Tallinna abilinnapeale Arvo Sarapuule kahtlustus teadvalt toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses, mille eest on võimalik nõuda rahaline karistus või kuni kolmeaastane vangistus.

Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas kommenteeris Ärilehele, et Sarapuu ei jätka oma ametis. Riigiprokuratuur kinnitas Eesti Päevalehe päringule, et teised kahtlustatavad on Baltic Waste Managementi juhatuse liige Kaido Laanjärv ja ATKO Grupi juhatuse liige Margo Tomingas. Viimane on ühtlasi Sarapuu väimees.