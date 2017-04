FOTOD: SEB innovatsioonikeskus toob idufirmade töömeetodid traditsioonilisse ettevõtlusesse

SEB avas täna Tallinnas innovatsioonikeskuse, mille eesmärk on aidata ettevõtetel arendada äritegevust ja tõsta konkurentsivõimet ning seeläbi soodustada Eesti kiiremat majanduskasvu.

Innovatsioonikeskuse tuum on spetsiaalne kasvuprogramm, mis aitab ettevõtetel astuda oma äritegevuses samm edasi juba kolme kuni kuue kuu jooksul, teatas SEB.

Panga eesmärk on tuua iduettevõtete maailmas end tõestanud töömeetodid traditsioonilistesse ettevõtetesse ning viia ettevõtluses uuendusi ellu kordades kiiremini, kui see hetkel toimub.

Esimene, enam kui kümneliikmeline ettevõtete grupp on juba alustanud programmi läbimist.

"Ootus, et Eesti jõuab elatustasemelt järgi Euroopa riikidele, saab täituda vaid siis, kui meie majanduskasv on Euroopa riikide esimeste hulgas," ütles SEB juhatuse esimees Allan Parik. "Viimastel aastatel oleme jäänud Euroopa tippudest kaugele maha ja nii ei saavuta me loodetud elatustaset mitte kunagi."

"SEB on võtnud majanduselu hoogustamises aktiivse rolli. Lõime esimese omalaadse innovatsioonikeskuse koos spetsiaalse programmiga mille eesmärk on aidata ettevõtetel tõsta oma kasumlikkust ja kasvada kiiremini," rääkis Parik. "Loodetavasti ei jää SEB innovatsioonikeskus ainukeseks omalaadseks, vaid teisedki edasipürgivad ettevõtted loovad enda ja oma klientide edasiaitamiseks sarnaseid võimalusi – nii ei püsi meie majanduskasv üksikutel tippudel, vaid laiapõhjalisel ettevõtjate ringil."

Loe veel

Innovatsioonikeskuse avaüritusel toimunud ümarlaual rääkisid kõnelejad kitsaskohtadest, mis ei võimalda ettevõtetel saavutada oma potentsiaali.

"Eestis on palju nelja kuni kümne miljoni eurose käibega ettevõtteid, kellel on justkui klaaslagi ees, sest nad ei suuda kasvada," ütles Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni EstBAN juht Heidi Kakko. "Traditsioonilised ettevõtted ei julge enam teha muudatusi, sest nad kardavad, et nende kliendid ei tule muudatustega kaasa. Mõeldes nagu idufirmad suudaks traditsioonilised ettevõtted selle klaaslae purustada ja edasi kasvada."

Omniva infoäri valdkonna juht Sander Aasna tõi ettevõtete põhiprobleemina välja ambitsiooni vähesuse. "Eesti ettevõtted peavad asju tegema maailma jaoks, mitte Eesti jaoks. Tähtis on juurutada ettevõtjate seas mõttelaadi, et kuidas luua toodet või teenust maailma, mitte ainult Eesti, Läti ja Leedu turule," ütles Aasna.