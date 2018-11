FOTOD | Seitse kaunist Eesti mõisa on müügis – kus nad asuvad ja palju maksavad?

Lääne-Virumaal Haljala vallas Aaspere külas müüakse Aaspere mõisa. Mõisakompleksi, kus on 24 tuba, hinnaks on 670 000 eurot. Kasutatavat pinda on hoonekompleksis 1600 ruutmeetrit.

Kompleks koosneb peahoonest, aednikumajast, tall-elamust, karjaka stellist, kuivatist, küünist ja kasvuhoonest. Mõisa peahoonet ümbritsev kinnistu suuruses 52 hektarit moodustub pargist (26 ha) ning põllu- ja metsamaast (26 ha).

Järvamaal Järva vallas Rava külas on müügis Rava mõis, mille hinnaks on 590 000 eurot. Tegemist on omapärase rüütlimõisaga Rava tammiku ja paisjärve vahetusläheduses. Hoonekompleksis on 15 tuba ja 650 ruutmeetrit kasutatavat pinda.

Järvamaal Järva vallas on veel teinegi mõis müügis. Tegemist on Imavere mõisaga Imavere külas. Selle hind on 130 000 eurot. Mõisakompleksis on 16 tuba ning 1445 ruutmeetrit kasutatavat pinda. Mõisat iseloomustatakse kui Kesk-Eesti lihvimata teemantit.