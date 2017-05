FOTOD: Selgus Kopli filmilinnaku arhitektuurikonkursi võitja-töö avab linnaku ka linnarahvale

Tallinnasse filmilinnakut rajava Tallinn Film Wonderlandi korraldatud arhitektuurikonkursi žürii hindas filmistuudiote kompleksi parimaks arhitektuurilahenduseks Kuu Arhitektide töö, mis avab filmilinnaku ka linnarahvale läbi välikino ja kontsertide korraldamise võimaluse.

Märtsis korraldatud kutsetega konkursist võtsid osa lisaks Kuu Arhitektidele ka Luhse & Tuhal, Ars Arhitektid ning Allianss Arhitektid.

“Arhitektidele antud ülesanne oli väga nõulik – kuidas rajada hoone suure muinsuskaitse objekti ehk Balti Manufaktuuri kõrvale, nii et see sobituks keskkonda, mahutaks piiratud alale ära kõik vajalikud ruumid ja arvestaks logistiliste võimalustega,“ selgitas Tallinn Film Wonderlandi juht Liina Maria Lepik, Põnevate lahendustega aga üllatasid tema sõnul kõik osalejad.

Žürii hindas Kuu Arhitektide töös hoone sobituvust keskkonda, kontseptsiooni ja paindlikke lahendusi. “Nende töös on sisemist elu, tulevikule ja lahendustele orienteeritust ning teistmoodi mõtlemist, mis oli žüriile üksmeelselt väga sümpaatne,“ ütleb Lepik. Tema sõnul on sellise objekti planeerimise puhul hästi tähtis funktsionaalsus ja paindlikkus, et iga filmivõtte tarvis oleks võimalik ruume vastavalt vajadusele kohandada.

„Hindajatele meeldis ka arhitektide väljapakutud idee laiendada stuudiot avalikku linnaruumi ja panna ala rohkem elama. Selleks on hoone fassaadile kavandatud välikino ja -stuudio lahendus, kust on võimalik filme näidata või lisa-võttekohana kasutada. Alal saab vabaõhukontserte või üritusi korraldada,“ lisas Filmilinnaku esindaja.

“Tallinna Filmilinnak on unikaalne projekt unikaalses asukohas, mistõttu on see meie jaoks põnev väljakutse,” sõnab Koit Ojaliiv Kuu Arhitektidest. “Arhitektidena usume, et Filmilinnaku rajamine annab tõuke kogu Sitsi mäe piirkonna linnaruumilisele arengule.,“ märkis ta.

Konkursi žüriisse kuulusid : Raivo Kotov (KOKO arhitektid), Ralf Lõoke (Salto arhitektid), Ott Kadarik (Kadarik Tüür arhitektid), Jaak-Adam Looveer (Tallinna linna peaarhitektuuribüroo arhitekt), Tarvo Teder (Balti Manufaktuuri hoone omaniku Phoenix Land AS esindaja), Esko Rips (produtsent, Tallinn Film Wonderlandi juhatuse esimees) ja Liina Maria Lepik (Tallinn Film Wonderlandi juht). Kaasatud oli ka ehitusalane ekspert.

Tallinn Film Wonderland on rajamas Kopli 35 alale rahvusvahelise tasemega filmistuudiote kompleksi ja sinna juurde käivat filmivaldkonda siduvat filmilinnakut, et viia Eesti audiovisuaalne valdkond uuele tasemele läbi sünergia ja ekspordivõimekuse tuues Eestisse rohkem rahvusvahelisi filmi-, tele- ja reklaamivõtteid. Stuudiokompleksi rajamiseks on eraldanud EAS Euroopa Regionaalfondist 1 miljon eurot toetust. Filmilinnak on planeeritud avada 2019. aasta alguses.