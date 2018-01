FOTOD | Selgus mees, kes ostis maailma kõige kallima kodu

2015. aastal osteti Prantsusmaal Versailles' lossi lähedal asuv Chateau Louis XIV, mille eest maksis toona salapäraseks jäänud ostja 299 miljonit dollarit. Oli vaid teada, et tegemist oli Lähis-Idast pärit inimesega. 57-aakrise kinnistu ostja on nüüdseks selge. Selleks oli Saudi-Araabia värkse kroonprints Mohammed bin Salman.

Uhke objekt osteti keerulise tehingute rägastiku teel Prantsusmaal ja Luksemburgis asuvate firmade kaudu. Selline protsess võimaldas printsil enda isikut varjata. Loss on vaid üks Salmani viimase aja suurtest ostudest. Hiljuti ostis ta puhkuseks mõeldud maja Marokos ning maksis 500 miljonit dollarit superjahi eest.

Lossi ehitus võttis aega kolm aastat. See ehitati 17. sajandi Prantsusmaa standardite järgi. Loomulikult on selle sisemuses palju kaasaegset - teater, lift, veidikelder ja suur akvaarium.

Enne Chateau Louis XIV müüki oli kalleim müüdud kodu olnud üks katusekorter Londoni One Hyde Parkis, mis 2011. aastal läks 221 miljoni dollariga.

Salman nimetati Saudi-Araabia kroonprintsiks eelmise aasta alguses. Tema eestvedamisel käib riigis suur korruptsioonivastane võitlus, mille sihtmärgiks on rikkad ja mõjukad. Teiste seas ka näiteks prints Alwaleed bin Talal. Kui varem teatati, et Riyadhi linna Ritz Carltoni hotellis kinni hoitavatelt meestelt nõutakse 70% nende vara maksmist riigikassasse. Siis pääseks nad süüdistustest. Nüüd aga on välja tulnud, et tõeline motivatsioon nende arreteerimiste taga võib olla kroonprintsi soov võtta kontroll Saudi-Araabia meediaettevõtete üle.

Foto: Wikipedia





Foto: Wikipedia