FOTOD | Selgus, millal avatakse Ülemiste keskuse laiendus ning milline see täpselt välja hakkab nägema

„Kaubanduskeskusesse toob inimesed eelkõige hea kaupluste koosseis, kuid laienduse eesmärk on kliendile pakkuda poodlemise kõrval ka kvaliteetset meelelahutust. On hea meel teatada, et Ülemiste laienduse uustulijad on näiteks O'Learys spordibaar ja Vapiano restoran," ütles Pärnits.

Mida keskusest veel leiab? Uue põlvkonna Apollo kino, O'Learyse meelelahutuskeskus, People Fitness spordikeskus, suur batuudikeskus, bowling, Vapiano restoran, lemmikloomakeskus Pet City, meesterõivaste kauplus Matinique, vabaajarõivaste kauplus Navy & Green ja pesupood Calvin Klein Lingerie.

Foto: Ülemiste keskus





