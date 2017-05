FOTOD: Selline peab üks töökoht olema. Transferwise kolis hiljuti Londonis uude uhkesse kontorisse

Ärileht käis Londonis kaemas, milline näeb välja Transferwise'i uus kontor, kuhu koliti sisse vaid ligi neli kuud tagasi. See asub piirkonnas, mis on tõeline IT suurfirmade kants ning on lisaks väga pop ja noortepärane. Ruumi ja õhku on kontoris väga palju. Taavet Hinrikus ja Kristo Käärmann lasid sinna teha ka midagi väga Eestile omast.

Käisime kontoris ringi koos Transferwise'i Euroopa pressiesindaja Magali Van Bulckiga. Noor naine ise on uuest kontorist vaimustuses, eelmise kohaga võrreldes olla see nagu öö ja päev. 1579,5-ruutmeetrisel pinnal töötab kokku 140 inimest. Palju on puhke- ja koosolekute või niisama telefonikõnede pidamise ruume. Loomulikult ei puudu igasugused meelelahutused alates lauatennisest kuni videomängudeni. Tegemist on hipiliku hoonega, mil nimeks "Tea house" ehk teemaja. Kunagi hoiustati selles majas tõepoolest teed. Selline näeb välja vestibüül: Transferwise Londonis Foto: Tanel Saarmann Transferiwise kontor asub hoone kuuendal korrusel. Samas majas tegutsevad mitmed teised olulised IT-firmad, millest meil Eestis vähe kuuldud, aga Suurbritannias on nad tuntud tegijad. Transferwise Londonis Foto: Tanel Saarmann Sellised näevad välja liftid. Transferwise Londonis Foto: Tanel Saarmann Kuuendale korrusele jõudes avaneb selline pilt. Transferwise asub just selle klaasukse taga. Sisenedes peab reptseptsioonis täitma digitaalse vormi, kus paned kirja oma andmed ja visiidi põhjuse ning selle, kellega sa kohtud. Loe veel Transferwise Londonis Foto: Tanel Saarmann Kes ei tahaks töötada nii kenas kontoris? Tõepoolest ruumi siin on ja kui kõrvalistuja hakkabki veidi pinda käima, siis saad tööd teha ka mitmetes kõrvalruumides ja puhkenurkades. Transferwise Foto: Tom Fallon, Transferwise Transferwise Foto: Tom Fallon, Transferwise Transferwise Foto: Tom Fallon, Transferwise Transferwise Foto: Tom Fallon, Transferwise Transferwise on Eesti ettevõte ehkki kontoris töötab enam kui kümme erinevat rahvust. Hinrikus ja Käärmann lasid kontorisse ehitada ka sauna, millest minu giid Magali väga hästi veel aru ei saa. Kuidas seal kuumas istumine siis lahe on? Aga igal reedel pannakse saun küdema ja huvilisi on. Transferwise Foto: Tom Fallon, Transferwise Tõenäoliselt on kontori kirsiks tordil väliterrass, mis asub köögi kõrval. Siin saab siis hea ilmaga oma toitu ja jooki nautida. Hommikusöök on kontoris tasuta. Muide, kraanist saab ka õlut lasta. Ülakorrusel, klaasakende taga on retoran. Transferwise Foto: Tom Fallon, Transferwise Vaata suuremat pildigaleriid, kust näed muuhulgas seda, milliseid meelelahutusi töötajaile pakutakse. Ja ei saa öelda, et neid ei kasutata.