FOTOD | Selline saab olema Technopolis Ülemiste uus büroohoone

Technopolis Ülemiste ASi juhatuse esimehe Gert Jostovi hinnangul soosib turuolukord linnakusse uute büroohoonete ehitamist. „Technopolis Ülemiste poolt pakutavate üüripindade täituvus on turu keskmisest tunduvalt kõrgem. Nõudlus uute büroopindade järele on olemas nii linnakus sees, kus ettevõtted otsivad pidevalt võimalusi laienemiseks, kui ka väljastpoolt. See on hea eeldus projekti õnnestumisele,“ sõnas Jostov.

Sepapaja tn 1 hoonete ehitusega muutub Ülemiste City visuaalne ilme olulisel määral. Tegemist on linnaku nn „väravahoonetega“, mis asuvad kahe tähtsa sissepääsutee Suur-Sõjamäe ja Lõõtsa tänava vahetus läheduses ning neist saab oluline maamärk kõigile, kes lähenevad linnakule Lasnamäe ja kesklinna poolt.

„Lisaks on uue büroohoone lõunaküljele kavandatud linnaväljak koos lippude, purskkaevu ning istumisalaga, kus hakkame tulevikus läbi viima erinevaid üritusi. Sellega nihkub ka linnaku keskus järjest enam kõnealuse ala suunas,“ lisas Gert Jostov.

Büroohoones on 10 800m² üüritavat pinda, majal on suurlinlik ja äratuntav välimus ning astmeliselt kulgev avar klaasfassaad. Hoone südame moodustab kõrge esimene korrus, kus asuvad fuajee ja vastuvõtulaud ning võimalikud toitlustus- ja kaubanduspinnad.

Büroohoone ja selle kõrval asuv parkimismaja ühendatakse omavahel galeriiga ning sissepääs parkimismajja saab olema Suur-Sõjamäe tänavalt. Lisaks enam kui 540 auto parkimiskohale on hoonesse kavandatud ka jalgrattaparkla.