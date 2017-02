Superkondensaatoreid tootev Eesti ettevõte Skeleton Technologies sõlmis Euroopa Investeerimispangaga (EIP) laenulepingu summas 15 miljonit eurot.

EIP laenul on Euroopa investeerimiskava keskmes oleva Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) tagatis.

„Laen aitab meil keskenduda sellele, kuidas tuua meie energiasäästlik tehnoloogia transpordi- ja elektrisektorisse, kus CO2 heitekoguste vähendamise mõju on nii rahaliselt kui keskkonna seisukohast suurim. Euroopa investeerimiskava on ideaalne viis rahastada meie üleeuroopalist tegevust ning plaanime oluliselt suurendada ka meie töötajate arvu ja laiendada tegevust nii Eestis kui ka Saksamaal,” rääkis Skeleton Technologies juht Taavi Madiberk.

Skeleton Technologies on varasemalt kaasanud 26,7 miljoni euro väärtuses kapitali ning koos EIP laenuga on finantseeringu kogusumma 41,7 miljonit eurot. Finantseering annab Skeletonile võimaluse oma kliente, kelle hulka kuuluvad Saksa autotootjad, maailma juhtivad tehnoloogiaettevõtted ja Euroopa Kosmoseagentuur, paremini teenindada.

Euroopa Investeerimispanga presidendi Jan Vapaavuori sõnul annab EIP laen Skeletonile korraliku rahalise tõuke kiirendamaks tootmist, teadus- ja arendustegevust ning kaubanduslikku arengut eesmärgiga turustada oma superkondensaatoreid nii Euroopas kui ka mujal maailmas.

„Tänane lepe aitab tugevdada Skeletoni positsiooni oma valdkonna liidrina,“ sõnas Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip. „Tahame näha innovatiivsete ettevõtete loomist, kasvu ja edu siin Euroopas. Seetõttu olen väga rõõmus, et Skeleton saab oma järgmistes põnevates ettevõtmistes arvestada Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi toetusega.“

„Nii Eesti kui ka Euroopa majanduskasvu üheks olulisemaks nurgakiviks on erasektori investeeringud,“ lausus laenulepingu sõlmimise juures viibinud rahandusminister Sven Sester. „Eesti tehnoloogiaettevõtte otsus investeerida kõrgtehnoloogilisse tootmisse ning Euroopa Investeerimispanga poolt selleks antav laen, millel on Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tagatis, on suurepärane näide majanduskasvu soodustavast koostööst,“ lisas Sester. „Eesti valitsus on seadnud investeeringute mahu kasvatamise eraldi eesmärgiks. Teeme seda nii oma riigi vahendeid kasutades kui ka koostöös Euroopa institutsioonidega.“

Superkondensaatorid on uudsel tehnoloogial põhinevad energiasalvestid, mis võimaldavad sekundite jooksul välja anda suure koguse energiat ja kiiret laadimist. Superkondensaatoreid kasutatakse autotööstustes, kaitsetööstuses ja mujal, kus on tarvis kiiret ja töökindlat energiavaru, mille jaoks tavaakud on pikema laadimisaja ning lühema elutsükli tõttu väiksema kasuteguriga. Skeletoni patenteeritud superkondensaatorid pakuvad võrreldes konkureerivate toodetega kaks korda suuremat energiatihedust ja viis korda suuremat võimsustihedust, mille tulemuseks on tõhusamad energiasalvestid klientidele.