FOTOD | Soome riiklik sõjatööstusettevõte Patria ostis enamuse Milremist

Soome riigi enamusosalusega sõjatööstusettevõte Patria ostis 60% Milremist, ülejäänud 40% jääb kuuluma Sinrob OÜ-le, mille omanik on Milremi praegune juht Kuldar Väärsi. Patria tegeleb suuresti sõjavägedele hooldusteenuse pakkumisega, millist tegevust jätkab ka Milrem. Augustis jaotus Milrem kaheks firmaks - Patria ostis Milrem LCM OÜ, Milrem AS jääb aga Hugo Osula ja Kuldar Väärsi omandusse. Tehingu hinda osapooled ei avalda.

Hugo Osula tehingu hinda avaldama ei soostunud, kuid märkis muiates, et alates 2013. aastast, kui ettevõte Sebe tütarfirmana asutati, on Mootor Gruppi tervikuna investeeritud 41 miljonit eurot. "Tundsime nüüd, et peame oma tegevust fokusseerima," märkis ta.

Samas ei soostunud ta ütlema, kui suur osa tehingust saadud tulust läheb konkreetselt "teise" Milremi ehk isejuhtivate robotite arendamisele. "Raha jaotub grupis ühtlaselt," märkis Osula. Küll sõnas ta, et kokkuleppel Patriaga kasutatakse robootikaüksuse puhul veel viis aastat sama Milremi nime, mis seejärel muudetakse "rahvusvahelisemaks".

Isejuhtivaid sõidukeid üritab Milrem maha müüa USA valitsusele, kes on korraldanud suure varustushanke nimega SMET. "Oleme seal kümne esimese hulgas," märkis Osula.

Patria plaanib jõuliselt laieneda

"Meie kasvustrateegia on rakendada Soomes omandatud kogemusi ka mujal maailmas. Näiteks pakume me peaaegu kogu Soome kaitsejõududele vajalikku varustuse hooldust. Kui vaatasime Milremit, siis mõtlesime, et see on firma, mis sobib meie strateegiaga väga hästi kokku. Mõtleme ka Läti ja Leedu peale," sõnas Jukka Holkeri, Patria juhtiv strateegianõunik tänasel pressiüritusel.

"Hakkasime Milremi suunas vaatama aasta tagasi. Saime kohe aru, et tegu on väga hea firmaga. Lähenesime Hugo Osula Mootor Grupile, et jõud ühendada. Me tulime Eestisse pikaks ajaks, firmat jäävad siin juhtima kohalikud," lisas Holkeri.

Tema sõnul on Patria kasumlik, stabiilne ja madala võlakoormusega firma, mis võimaldab neil investeeringuid läbi viia.

"Milremil on potentsiaali kasvada ka teistesse valdkondadesse, näiteks relvastus," ütles Milremi juht Kuldar Väärsi. Ta rõhutas, et augustis jaotati firma kaheks - üks osa, Milrem AS jääb keskenduma robootika arendusele, teine, Milrem LCM OÜ aga hooldusteenuse pakkumisele. Milremi nõukogu liikmeks saab ka Taavi Veskimägi, kes praegu on Eesti Kaitsetööstuse Liidu nõukogus.

Patria on kaitse-, julgeoleku- ja lennundusvaldkonna elutsüklitoe teenuseid ja tehnoloogialahendusi pakkuv ettevõte. Lisaks Soomele on ettevõttel üksused Rootsis, Norras, Eestis, Poolas, Araabia Ühendemiraatides, Ameerika Ühendriikides ja Lõuna-Aafrikas. Patrias töötab 2800 inimest. Patria kuulub Soome riigile (50,1%) ja Norra Kongsberg Defence and Aerospace AS-ile (49,9%). Patria müüs ka 2004. aastal kaitseväele 60 soomukit.