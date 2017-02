Ministeerium kardab operaatorit valides jälle vaidlustesse takerduda, kuid meeskond peaks juba laeval harjutama.

Nii tellija esindajale veeteede ametile kui ka Saarte Liinidele teeb muret asjaolu, et uus laev on peaaegu valmis, kuid endiselt pole selge, kes hakkab kevadel sellega opereerima. Veeteede ameti projektijuht, 55 aastat merenduses tegutsenud Kunnar Nilp tunnistas, et praegu tehases tehtavate kaikatsetuste ajal oleks kõige parem meeskonda välja õpetada, et nad juba ehituse lõppfaasis süsteemi tundma õpiksid. „Kahjuks pole mul siin kedagi, kes tehasemeeste kõrvalt õpiks. Juba kuu aega tagasi oleks pidanud keegi meeskonnast peal olema, kas kapten või vanemmehaanik kindlasti,” nentis Nilp. Jaanus Tamkivi sõnul teeb ka sadamale muret, et operaatorit veel pole. „Meeskonnal on vilumust vaja. Näiteks kaldarambi kõrguse juhtimine toimub laevalt, seega peavad koolitused toimuma liinile minekust oluliselt varem.” Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ajanappuse pärast ei muretse. Pigem kardetakse, et võimalike vaidluste tõttu, mis on parvlaevahangetes tavaliseks saanud, võib hange venima jääda. MKM kutsus otselepingute menetluse hankele kolm ettevõtet – Kihnu Veeteed, TS Laevad ja Väinamere Liinid – ning loodab neilt hinnapakkumised saada 14. veebruariks.

Praegu künnab Saaremaa ja Hiiumaa vahelist Soela väina 46-aastane parvlaev Subsea Seven, mis äsja abitult merele triivima jäi, kuid mais peaks ajutine olukord saarteelanike õnneks lõppema. 26. aprilliks peab Saaremaa laevatehas Baltic Workboats tellijale ehk majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile üle andma tuttuue parvlaeva Soela, mis ehitati spetsiaalselt Sõru-Triigi liini ehk Hiiumaa ja Saaremaa vahelise ühenduse jaoks. See on Eesti kohalikule laevatehasele juba viies parvlaev, mis on ehitatud väikesaartega ühendust pidama.