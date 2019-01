FOTOD | Streikivad taksojuhid on halvanud liikluse mitmes Hispaania suurlinnas. Barcelona lennujaamabussid kesklinna ei sõida

Madriidi taksojuhid alustasid tänasest streiki, kuna leiavad, et muudatused linna ühistranspordi määruses on ebapiisavad, vahendab El País. Määramata ajani kestva streigi eesmärk on sundida linnavõime regulatsiooni muutma.

Sarnaselt Madriidi taksojuhtidega on juba mõnda aega määramata ajaks streikima asunud Barcelona taksojuhid, kes sulgesid juba möödunud reedel linna ühe tihedaima liiklusega tänava Gran Víale, seades sinna üles autode blokaadi. See on mõjutanud liikumisvõimalusi ka Entença ja Girona tänavatel. Kohalikud võimud on tihendanud nii busside kui metroorongide graafikut.

Ka Barcelona taksojuhid protestivad streigiga uue ühistranspordi määrause vastu, millega reguleeritakse muuhulgas ka selliseid sõidujagamisplatvorme nagu Uber ja Cabify. Uute regulatsioonide kohaselt peab takso tellija esitama oma tellimuse vähemalt 15 minutit enne auto saabumist.

Kataloonia regiooni pealinnas Barcelonas on taksojuhid täna liikunud suure massina mööda linna suuremaid tänavaid ringi. Pealtnägijate sõnul streigib Barcelona tänavatel umbes 2000 taksojuhti. Nad on juba jõudnud protestida nii majandusministeeriumi kui parlamendi ees. Kohalik politsei sulges ka Parc de la Ciutadella selleks, et taksojuhid ei saaks selle kaudu parlamendi ümber koguneda.

Selle kõige juures on oluliselt kannatanud linnas ringi liikumise võimalused üleüldiselt. Näiteks Barcelonat El Prati lennujaamaga ühendavad bussid on muutnud oma senist sõidutrajektoori. Bussi lõpp-peatuseks on Barcelona keskväljaku Plaza Catalunya asemel nüüd Plaza Espanya.