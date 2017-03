FOTOD: sürrealistlik vaikelu Kopli liinidel

Kui nädala sees käib Kopli liinidel vilgas lammutusöö, siis nädalavahetusel valitseb vaikus. Härmas puud moodustavad huvitava kontrasti päevi näinud poolpõlenud majade ja rusuhunnikutega.

Aprillis peaks Fund Ehituse teabetahvli kohaselt liinidel lammutustöödega ühele poole saama. Mõnigi maja on lammutatud, mõnest on järel rusuhunnikud. Praegu käib töö Sepa tänava äärses osas, raudteest mere poole jäävad hooned ootavad oma järge. Küll aga on sinna tekkinud prügihunnikud – WC-potid, vannid, mööbel ja ehitusprahti.

Kuigi territoorium on siltide järgi valve all, ees on plokid ja lukus käivad väravad, liigub seal nii õhtuhämaruses kui ka hommikul küll ükskuid kui peredega uudistajaid ja ka koeraga jalutajaid.

Kunagi lammutamise järel peaks algama ehitustöö. Piirkond peaks omandama teistsuguse elukvaliteedi. Fund Ehituse kodulehel on tulekul arenduste all ka Kopli arenduse 1. etapp, kuid valmimisaja koha peal on praegu kriips.

Linn müüs Kopli liinid 2015. aastal Fund Ehitusele 1,9 miljoni euro eest. Planeeritava investeeringu maht on 55-65 miljonit eurot ja ehitus toimub etappide kaupa.