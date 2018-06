FOTOD | Swedbanki börsimaaklerid: Tallinna Sadama puhul on näha, et erainvestorid jäid näljaseks

Maaklerite hinnangul näitab aktsia avamishind, et investorid jäid näljaseks. „Kuna jaeinvestorile jaotati aktsiaid keeleotsa peale, siis ostetakse turult päris palju juurde. Paar tuhat aktsiat, mis maksid 3000 kuni 4000 eurot, on investori jaoks vähe. Ilmselt 10 000 kuni 20 000 eurot võiks olla investeeritav summa dividendiaktsiasse ja seega võib arvata, et erainvestorid panevad veel Tallinna Sadamasse raha rohkem alla,” arvas Maasik.

Suurema osa tööst teevad kauplemises ära arvutid, kuid maakleritel ajas närvi mustaks börsisüsteemi hilinemine. „Väga keeruline on käsku anda, pärast vaatan, et kõik klapiks,” ütles Kaas. Süsteem näitas, et viimane tehing oli 15 minutit tagasi,” lisas Maasik. Seega ei näe maaklerid reaalajas hindasid ja kuigi sarnaseid viivitusi tuleb vahel ikka ette, siis tänase suure koormuse tõttu on olukord hullem. Näiteks kui börsisüsteem näitas käibeks 587 000 aktsiat, siis Bloombergi andmetel oli käive üle miljoni aktsia. „Nüüd me saame aru, miks kliendid on online-vestluses närvilised,” arvas Kaas. „Siin tuleb loominguline olla,” lisas ta.

Kaasi sõnul on õhtul huvitav vaadata Tallinna Sadama aktsiaga tehtud tehingute arvu. "See on kindlasti börsiajaloo aktiivsuse topis," arvas ta.