FOTOD | Swedbanki rootslannast juht kohtus Ardo Hanssoniga

Täna külastas Swedbanki juht Brigitte Bonnesen Eestit, koos panga Eesti juhi Robert Kittiga käidi kohtumas nii peaminister Jüri Ratase kui Eesti Panga juhi Ardo Hanssoniga.

Enne 2015. aastal Swedbanki tippjuhiks saamist töötas Bonnesen ligi neli aastat Balti üksuse juhina. Mullu jaanuaris Ärilehele antud intervjuus ütles Bonnesen, et jälgib siin toimuvat endiselt hoolega. "Baltimaade äri üle on Swedbank väga uhke. Palju on tegevusi, mis on algatatud Baltimaades, aga toimivad praegu ka Rootsis. Võtsin siit kaasa häid mõtteid, mille olen nüüd kogu panga eest vastutades pannud toimima terves Swedbanki grupis," sõnas ta.

Eesti Panga juhid kohtuvad regulaarselt, kord aastas Pangaliidu juhatusega ning vähem regulaarselt suuremate pankade juhtidega. Kohtumisel arutati Eesti finantssektoriga haakuvaid küsimusi.