FOTOD | T1 avas suurejoonelise show’ga uksed, kuigi keskus ise pole kaugeltki veel valmis

„See maja ei ole veel valmis,” tunnistas neljapäeva õhtul keskuse kinnisel avamisüritusel arendaja esindaja, Pro Kapitali juhatuse liige Allan Remmelkoor, märkides seejuures, et kui maja oleks valmis, peaks nad juba ühest otsast seda renoveerima hakkama.

Siiski vabandas ta kõigi avamisüritustele kutsutute ees, et uue põlvkonna kaubanduskeskuseks tituleeritud superkaubamaja ei saa täna pakkuda veel kõik seda, mida sinna on plaanitud.

Juba mõnda aega on teada olnud, et T1 katusele paigaldatav vaateratas – mida seni on müüdud kui keskuse põhivaatamisväärsust ja mis pidi algselt jõudma siia oktoobri alguses –, tuleb Eestisse alles uuel aastal. Põhjenduseks on toodud teatud metalli puudus.

Praegu on keskuse külastajatele avatud keskuse neljast korrusest vaid kolm. Ka on kõigil nendel kolmel korrusel veel väljaehitamata müügibokse – kus on sisuliselt valge karp, mis täna on kaetud T1 emotikonide plagudega – ning kohviku- või muid nurkasid, mis on veel alles ehitamisjärgus.

Ka on külastajatele suletud keskuse 4. korrus, mis on vaat et kõige olulisem, kuna tegemist on meelelahutuskorrusega, mida seni on kasutatud ka keskuse ühe tugevaima müügiargumendina.

Avamisüritusel sõna võtnud hoone peaehitaja Merko Ehituse juhatuse liikme Jaan Mäe sõnul on hoone ehitamisele kaasa aidanud oma 2000 ehitajat.

„Ehitustempo on viimastel kuudel olnud väga kõrge,” tõdes ta. Ka märkis Mäe, et viimastel nädalatel on palju vaeva nähtud, et ühiste jõududega tühja hoonekesta sisuga täita.

Keskus avas laiemale avalikkusele uksed täna hommikul kell 10.