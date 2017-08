FOTOD | T1 kaubanduskeskuses käib vilgas ehitustegevus

Tuleva aasta oktoobris avab Tallinnas uksed kaubandus- ja meelelahutuskeskus Mall of Tallinn. Ärilehe fotograaf Andres Putting käis objektil ehituste käiku uudistamas.

Pro Kapital Grupi juhatuse liige Allan Remmelkoore sõnul ei soovi nad ehitada ühte järjekordset tavalist kaubanduskeskust, milliseid on Tallinnas piisavalt.

„15-20 aastat tagasi projekteeritud keskuste aeg on läbi, sest tänapäevane kaubanduskeskus peab pakkuma seda, mida läbi nutiseadmete ei saa. Sellist uue põlvkonna keskust praegu Tallinnas ei ole,“ lausus Remmelkoor. „T1 kaubanduskeskus ei kavatse teistega võistelda ruutmeetrite nimel. Oluline on klientide mugavus. Tuleb väärtustada inimeste aega ja pakkuda neile kilomeetrite läbimise asemel loogilist tervikut, kus keskus on kui osa avatud linnaruumist - ühe katuse all on elamused, naudingud, meelelahutus ja loomulikult klassikaline ostuala.“

T1 kaubanduskeskuse külje alla tuleb Rail Balticu terminaal, seal hakkavad peatuma kesklinna ja Lennujaama vahel sõitvad trammid ja Eesti sisesel marsruudil sõitvad bussid. Selline väravate risttee, kus lennuk ja rong on otse Tallinna kesklinna külje all, on põhjamaade ja Euroopa mõistes ainulaadne, sest mujal on pealinnad juba nii terviklikult välja ehitatud, et kõikide transpordiliinide sidumine ühes konkreetses punktis on võimalik üksnes elu epitsentrist kaugel äärelinnas.

Loe veel

Hoone katusele tuleb 45 meetrise läbimõõduga vaateratas, mille sarnaseid on maailmas vaid viis ja seni ainult Aasias. Vaateratta tipukõrgus on 120 meetrit. EAS otsustas vaateratast toetada 1,44 miljoni euroga ja see peaks prognoosi kohaselt tooma 45 000 lisaturisti aastas. Vaateratas paigaldatakse ehituse viimasel päeval.

Juulis sõlmis T1 kaubanduskeskus lepingu kinoketiga Cinamon, kes toob pealinna uude sõlmpunkti mitme saaliga kobarkino.

Keskusesse tuleb ligi 12 000 ruutmeetrit meelelahutusala, millest ligi 7000 ruutmeetrit on Skypargi kogupere meelelahutuskeskus.

Juuli lõpus paigaldati keskuse katusele kaks suurt terasest ja klaasist kuplit. Tegemist on Eestis seni veel ainulaadse arhitektuurilahendusega, mille ettevalmistus kestis kokku kolm kuud. Kuplite läbimõõt on 23,5 ja kõrgus 3,6 meetrit. Kogu konstruktsioon tõsteti kraanaga 29 meetri kõrgusel asuvale katusele, kus see kahes osas õigele kohale asetati. Ainuüksi ühe kuplipoole tõstmine võttis aega ligikaudu 4 tundi.

55 000 ruutmeetrisele ostupinnale on plaanitud üle 200 kaupluse. Hoonesse tuleb kuuele korrusele 1500 parkimiskohta.