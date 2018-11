FOTOD | T1 keskust avav Pro Kapital teeb Tallinnas veel üht megaprojekti. Võimsad plaanid on ka Lätis ja Leedus

Samal ajal kui uksi hakkab avama üle 70 miljoni eurone T1, loob Pro Kapital suurema kärata keset Tallinna oma väikest linnakut. Kristiine Citysse kerkib aastatega julgelt üle tuhande eluaseme, rohealad ja muu infrastruktuur. See projekt on olnud Michelozzi enda suur unistus. Michelozzi ütleb, et see projekt on tema unistus olnud juba kaua.

Varakult ostis Pro Kapital Kristiine linnaossa Sõjakooli, Marsi ja Seebi tänava piirkonda meeletud maalahmakad. See on endine Tondi kasarmute piirkond. Renoveeritud on paar kasarmuhoonet, valminud viis uut elamut ja lähiajal valmib veel kaks. Kolme järgmist maja hakati ehitama tänavu sügisel. Sõjakooli 6 krundile tuleb veel neli maja, mida praegu alles projekteeritakse. Marsi 6 on spordiklubi kõrval renoveeritud hoone 45 loftiga.

„Ehitame linna sisse linna. Meil läheb väga hästi. Inimesed tulevad teistest linnaotstest siia elama," rõõmustab Michelozzi siiralt. Pro Kapital sai kogu maalapi kätte odavalt, selle väärtus on ajas oluliselt suurenenud.