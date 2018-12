FOTOD | Tähistati Porto Franco esimese etapi sarikapidu

Traditsiooni järgides tõi Porto Franco OÜ juhatuse esimees Rauno Teder sarikapärja katuselt alla. „Sarikapeoga tähistame esimese maja maksimaalkõrguse saavutamist ning täname ehitajaid, et ehitus on kulgenud normaaltempos ning me püsime graafikus – plaan on esimese maja ehitus lõpetada algava aasta sügisel,“ ütles Porto Franco OÜ juhatuse esimees Rauno Teder.

„Järgmine pidu siin majas on juba hotelli avamine – meie jaoks on kiire aeg, veidi üle poole aasta on jäänud hotelli avamiseni,“ ütles Citybox Tallinn juht Teele Lepp. „Cityboxi hotellid on mõeldud inimesele, kes otsivad ööbimisvõimalust kesklinnas, ilusat tuba ja kvaliteetset tehnoloogiat. Tänu sellele, et rõhku pannakse klientide iseseisvusele – Cityboxi hotellides on innovaatiline täisautomaatne teenus – suudame pakkuda kõige selle juures ka taskukohast hinda.“

2019. aastal avatakse Porto Franco I maja ja seal olev Citybox Tallinn hotell (hotelli fuajee 1. korrusel, hotelli numbritoad 3–5. korrusel) ning hotellikohvik (asub 1. korrusel).