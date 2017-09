FOTOD | Tallegg kaitseb end tulevaste skandaalide eest? Loo haudejaamale ehitatakse aed ümber

Skandaalset Loo haudejaama, mille prügikastidest leiti vähem kui kaks nädalat tagasi hingevaakuvad tibupojad, hakkab õige pea ümbritsema aed.

21. augustil avaldas Delfi video Talleggi Loo haudejaama prügikastidest, mida täitsid hingevaakuvad säutsuvad tibub. Teema kajastus lahvatas skandaali, mis päädis kriminaalmenetluse algatamisega karistusseadustiku looma julma kohtlemist käsitleva paragrahvi järgi.

Varasemalt pääsesid Loo haudejaama prügikastidele ajakirjanikud ja fotograafid ligi Foto: Andres Putting

Tallegg on korduvalt vabandanud avalikkuse ees, kuid nüüd võeti kasutusele lisameetmed võõraste eemale hoidmiseks. Nimelt ehitatakse hetkel Loo haudejamaale ja selle kõrval paiknevatele prügikastidele ümber aeda, mille esimesed postid on juba maasse löödud.

Olukord on irooniline arvestades, et alles sellel esmaspäeval kirjutas liikumise Loomade Nimel pressiesindaja Anita Jürson Eesti Päevalehte arvamusartikli, milles soovitas Eesti tapamajadesse paigaldada Suurbritannia keskkonnaministri plaani eeskujul kaamerad, mida veterinaarametnikud saaksid igal ajal jälgida. "Selle sammu eesmärk on tõhustada loomade heaolu tagamist, rikkumiste tuvastamist ja nende eest karistamist," kirjutas ta.