FOTOD | Tallinki suuromanik tellib LNG punkerlaeva

“Eesti Gaas omab piirkonnas täna suurimat LNG tarne ja teenindamise kogemust. Oleme viimastel aastatel välja arendanud eraldi LNG tegevusvaldkonna, teinud üle tuhande LNG truck-to-ship punkerdamise ning maismaalt edasi merele minek on järgmine loogiline samm, nii olemasoleva kogemuse väljendus kui uus väljakutse,” lausus Noot.

LNG punkerlaeva teeninduspiirkonnaks kujuneb Läänemere põhja- ja idapoolsem osa, eelkõige Soome laht. LNG laev on võimeline punkerdama nii avamerel kui sadamates tankereid, kauba-, teenindus-, reisi- ja teenistuslaevasid, selle mahutid võimaldavad tarnida klientidele ühekorraga kuni 6000m3 veeldatud maagaasi (-163°).

Ligi saja meetri pikkuse LNG punkerlaeva ehitab Hollandi firma Damen. Laev valmib järgides äärmiselt kõrgeid ohutusnõuded, paljud juhtimissüsteemid dubleeritakse. Punkerlaev hakkab vastama jääklassile 1A ning teenindama kliente aastaringselt.

LNG laeva ehitust finantseerib Infortar ning kaasrahastab Euroopa Liit. Eesti Gaas on sõlminud Infortariga pikaajalise lepingu laeva opereerimiseks ning Tallinkiga tehniliseks toeks ja mehitamiseks.

LNG ehk veeldatud maagaas on väga kõrge energiasisaldusega ja selle kasutamiseks ei ole vajalik maagasivõrgu olemasolu. LNG-d kasutatakse energiatootmises, maismaa- ja meretranspordis. Tegemist on keskkonnasäästliku kütuseliigiga, mis võimaldab oluliselt vähendada CO2, NOx, SOx sisaldust heitgaasis ning see ei tooda praktiliselt üldse tahmaosakesi.

Eesti Gaasi LNG punkerlaeva peamised näitajad:

Mahutavus – 6000 m3

Kandejõud – 3300 tonni

Pikkus – 99,8 meetrit

Laius – 18,6 meetrit

Kiirus – 13,4 sõlme

Valmimisaeg – 2020. aasta