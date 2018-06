FOTOD | Tallinn tõi umbes ristmikutele esimesed reguleerijad. Abilinnapea: oleme turismiedu ohvrid!

Mölderi kinnitusel on teetööde ja ummikute mõju sõidukijuhtidele tänavu rohkem tunda, kuid tõeliselt häid lahendusi pole. „Häid ja kõigile mugavaid valikuid ei ole, sest suvi on meie kliimas ainus aeg teederemontideks," tõdes ta. „Sadam ja vanalinn on üsna üksteise kõrval ja seal ongi reisikorraldajate hinnata, kas on mõistlik seista bussiga ummikutes või saad sadamast vanalinnani paremini jalgsi."

Mölderi sõnul tehakse sellegipoolest lähiajal kõik, et olukorrale leevendust leida. „Saame peagi liiklus- ja turimisikorraldajad ühe laua taha," kinnitas ta. „Kriitilisemates kohtades kaalume lähipäevil liiklusreguleerijate rakendamist ja ühtlasi palume politseilt jõulisemat sekkumist, et ristmikke kinni ei sõidetaks," kirjeldas ta linna poolt astutavaid samme. Samuti otsitakse lahendusi vanemate ja liikumisraskusega reisijate jaoks.

Loe veel

Lähiaastate perspektiivis tegeletakse ka sellega, et suunata autode transiitliiklust rohkem kesklinnast välja, sama eesmärki teenivad nii Reidi tee kui kavandatav Tallinna väike ringtee. „Teederemondid, kui need valmivad, aitavad iseenesest kaasa parema liikluse loomisele tulevikus," avaldas Mölder lootust.

Turistide hulka ei mõjuta

EASi Turismiarenduskeskuse direktor Annely Vürmer aga märkis, et Tallinnas on põhilised vaatamisväärsused just vanalinnas, mis on kompaktne ja kus enamik inimesi liigub jalgsi. Seetõttu liiklus turistide liikumist väga suurel määral ei mõjuta.

„Kindlasti aitab ummikute olukorda parandada planeeritav trammiühendus sadamaga, mis ühendaks omavahel kõik suured reisiterminalid," viitas ta võimalikele lahendustele. Vürmeri sõnul räägib ühistranspordi kastuamise kasuks veel see, et kiiremini liikumiseks on rakendatud eelisõigus tänu ühissõidukiradadele.

„Teeremondid toimuvad suvisel ajal kõikjal, selles osas pole ka Tallinna linn erand," vihjas Vürmer sellele, et sama olukord on ka mujal turismikeskustes ning konkurentidega võrreldes Tallinn teetööde tõttu kehvemasse seisu ei jää.