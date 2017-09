FOTOD | Tallinna Hoiu-laenuühistu liikmed tulid kokku Botaanikaaias

30. augustil 2017 kogunesid Tallinna Hoiu-laenuühistu liikmed üldkoosolekule ja sellele järgnevale meeleolukale Jaan Kirsi juhitud peole.

Selline üritus, kus liikmed tulevad kokku vabas õhkkonnas üksteisega tutvuma või niisama suhtlema, toimus juba teist korda. Üritusele, mida on nimetatud ka „ühistu suvepäevadeks“ sai iga liige tulla koos kaaslasega. Sel aastal oli kohal inimesi 500 ringis.

„Meil on ääretult hea meel, et liikmed said kokku ka vabamas õhkkonnas, kus oli võimalus tutvuda teiste ühistu liikmetega, arutada päevakajalisi teemasid ja tunda, et Tallinna HLÜ liikmed on nagu üks meeskond ühises asjas. Loodame, et huvi sellise ürituse vastu vaid kasvab ja sellest saab pikk traditsioon“, kommenteeris üritust Tallinna Hoiu-laenuühistu juhatuse liige Annely Ojamets. „Tahame olla avatud ja hoolivad“, lisas ta.

30. augusti Tallinna HLÜ liikmete kokkusaamine algas õhtul kell kuus juhtkonna kõnedega. Räägiti tavapärastel teemadel, misjärel jätkus koosviibimine juba vabamas ja pidulikumas meeleolus. Hiljem toimus ka kontsert, mis oli läbi põimitud erinevatest kavadest – lauludest, tantsudest ja mängudest. Kogu kontserti juhtis pikaaegse õhtujuhi ja muusiku kogemusega Jaan Kirss. Kliendiõhtu oli väga sisutihe, täis positiivset meeleolu, humoorikaid väljaütlemisi, head muusikat ja vahva show'ga, kuhu kaasati ka publikut. Lisaks sai mängida vahvaid seltskonnamänge. Pakuti ka suupisteid, sooja toitu ning desserti. Koosolemine, saatjaks lõkketule leek, kestis hiliste õhtutundideni.

Nagu ettevõtte nimetuski ütleb, on Tallinna Hoiu-laenuühistu ühistuline rahaasutus, mille peamine tegevus on pakkuda hoiuseid ja laene oma liikmetele. Hoiu-laenuühistu osakapital moodustatakse liikmete osamaksudest. Üle seitsmeaastase tegevusaja jooksul on Tallinna Hoiu-laenuühistu osakapital tõusnud 2 801 475 euroni, ning reservikapitali suuruseks on 122 227 eurot. Saadud vahendid paigutab ühistu kinnisvara tagatisega laenudesse.

Tallinna HLÜ juhatuse liige Annely Ojamets rõhutab, et liikmetel on õigus ja võimalus lüüa kaasa kogu ühistu tegevuses, mis annab liikmetele arusaama ja usalduse.