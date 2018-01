FOTOD | Tallinna südalinna kerkib Eesti kõrgeim büroohoone

Kinnisvaraettevõte Kapitel, senine E.L.L. Kinnisvara, viis arhitektuurivõistluse parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks Juhkentali kvartalile, mis hõlmab ka Eesti kõrgeimat büroohoonet.

Võistluse võitjaks valis žürii konsensuslikult Arhitekt Martin Aunini töö „Lightpark", kus hoonete keskele rajatakse ühtse avaliku ruumina ja valguspargina toimiv sisehoov. Ideekavandi autoriteks on Martin Aunin, Annika Aasmaa, Marti Kahu, Margid Saar ja maastikuarhitekt Anna-Liisa Unt.

Arhitekt Martin Aunini sõnul on eesmärk kujundada kogu kvartal tervikliku keskkonnana, pöörates samavõrd tähelepanu kõrghoonete visuaalile linnasiluetis kui ka arhitektuursetele pisidetailidele tänavatasandil, lisaks on oluline lahenduse tehniline teostatavus, vastavus liginullenergiahoonele esitatavate nõuete ning keskkonnasõbralikkus.

Žürii liikme, volitatud arhitekt-ekspert Ülar Marki sõnul oli kõrgel tasemel arhitektuurivõistluse korraldamine väga oluline, kuna Juhkentali kvartali nähtavus Tallinnas on dominantne ning kõrged hoonemahud moodustavad vanalinna ja Maakri kvartali kõrval eraldi kõrghoonete kompleksi. Kõik esitatud tööd olid Ülar Marki hinnangul tugevad ja läbi töötatud ning arendaja sai näha mitut erinevat õiget lahendust, mis aitas teha üldistusi ja saada kindlust ehitamisele mineva eelistes.

„Võidutöö suurim erinevus teistega võrreldes on kõrgema, 30-korruselise torni pööramine pikema küljega ristmiku poole, mis moodustab hotell Olümpiaga koos töötava ansambli. Nii suurte mahtude liigendamine on võidutöö üks plussidest, heleda ja tumeda mahu nihe tekitab sihvakama joone. Terviklik ja sarnane võttestik kõigi kolme mahu puhul on kogu piirkonnale kasuks, sest Juhkentali-Liivalaia ristmikku ümbritseb juba väga erineva mahu ja kujuga hoonestus,“ lisas Ülar Mark.

Kvartali teisele küljele moodustub kõrgeima, 30-korruselise torni ja Liivalaia-Juhkentali-Lembitu ristmiku vahele esinduslik väljak. 9-korruseline hoonemaht on paigutatud krundi pargipoolsele rahulikumale osale ja suunatud pikema küljega lõunasse, et sealsed ruumid oleksid valgusküllased.

Lisaks hoonete keskel paiknevale sisehoovile ja plaathoonestuse peal asuvale katuseterrassile täiendatakse avalikku linnaruumi arenduse käigus rajatava Veski tänava äärde loodava pargi näol, kust kulgeb läbi endist Härjapea jõge tähistav kergliiklustee.