FOTOD: Tallinna südalinna kerkib uus maamärk ehk 26-korruseline silmapaistev tornmaja

Skyoni eripäraks on erikujulised, erineva suuruse ja paigutusega aknad, mis võimaldavad anda efektse tulemuse, kuid samas tagada energiatõhususe. Leedvalgusribad fassaadielementide vahel teevad hoone silmapaistvaks ka pimedal ajal. Büroohoone esinduslik fuajee on 11,5 meetrit kõrge. Maja üüripind on kokku 8200 m2. Hoone suurimate, 2.-4. korruse, üüripind kokku on 1813 m2 ning need sobivad enim suurematele ettevõtetele. Alates 5. korrusest võtab hoone torni kuju, mille tüüpkorruse üüripind algab suurusest 302 m2.

Maakri kvarali uus tornmaja Skyon Foto: Capital Mill

Capital Milli uusarenduste juht Marko Uueda märkis, et Skyon on ideaalne valik väikestele ettevõtetele, kes soovivad kaasaegseid, kvaliteetseid ja mõistliku töökohahinnaga südalinna bürooruume.

„Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted on iga majanduskeskkonna selgroog, sest sageli veavad just nemad innovatsiooni, on toeks suurematele ettevõtetele ja loovad uut kvaliteeti. Oleme viimaste aastate jooksul tundnud väikeste ettevõtete poolt selget nõudlust Skyoni pakutavate lahenduste järele ning mul on hea meel, et saame nüüd olulise tühimiku täita," märkis Uueda. „Skyon teeb väikeste ettevõtete elu lihtsaks, sest soovi korral on tööks vajalik mööbel ja muu vajalik sisse kolides kohe olemas."

Skyoni kõrgematelt korrustelt avaneb eriline vaade üle Tallinna, mida väiksed ettevõtted sageli endale lubada ei saa.

Skyon ehitatakse keskkonnasäästlikkust tõestava sertifikaadi LEED Gold kõrgete nõuete järgi. Vaatamata sellele, et väikseimate büroode suurused algavad 34 ruutmeetrist, on ka sellistes büroodes olemas kõik mugavuseks ja funktsionaalsuseks vajalik: ruum 4 töökohale ja 4 inimesele nõupidamiseks, tualett ning võimalik on lisada kompaktne kööginurk valamu ja külmkapiga. Maa-alustel korrustel asuvad parkimiskohad ning ruumid jalgratastele, tualetid ja dušid.





