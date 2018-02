FOTOD | Tallinna tekkis omapärane pood

Kes on harjunud jalutama Tallinnas mööda Mere puiesteed või seda mööda sõitnud, võib olla tähele pannud, et seal asub üks iseäralik pood - Eesti Vabariik 100 pood.

Sokisahtli Mere pst pood muutis jaanuari keskel ootamatult värvi ja muutus vabariigi aastapäeva esinduspoeks, kus leidub kõikvõimalikku juubeliga seonduvat kaupa alates võileivalipukestest kuni rahvuslike sokkideni.

"Poe välisilmet muutsime jaanuari keskel kui kliendid tahtsid ka nädalavahetustel ja õhtustel aegadel tooteid oma silmaga näha-katsuda," rääkis Sokisahtli omanik Piret Ilver. "Eriti just suuremamõõtmelisi stende, kuubikuid - veebist on raske ettekujutust saada."

EV100 veebipoe kontsessiooni hange toimus eelmisel aastal ja leping sõlmiti kuni 3. veebruarini 2020. Ümberkujundatud pood toimib veebipoe täiendusena.

Sokisahtel OÜ on kohustatud selle aja jooksul tagama kohustusliku ja soovitusliku toodete olemasolu ja tarne kokkulepitud tingimustel, veebipoe platvormi välja töötamise ja käigushoidmise ning kõik sellega seonduvad kulud. Samuti on Sokisahtel kohustatud pakkuma klienditoe teenust ja kandma kõik sellega seonduvad kulud.

"Rebrändimise kohta otsest kasumit me ei mõõda - pigem on see tugitegevus paremaks klienditeeninduseks pidustuste haripunktis - pop-up pood on avatud märtsi lõpuni," lausus ta. "Näiteks saab osta viimase minuti kingiideid ja sümboolikaga meeneid/esitlustarvikuid. Kui on kontorisse minek ja Eesti Vabariik 100 teemaline üritus - haarad Mere poest õhupallid kaasa, mida saame kohapeal heeliumiga täita ja võileivalipud lauakaunistuseks, märgid rinda ja ongi meeleolu loodud."

Ostetumad EV100 tooted ongi poes võileivalipud, õhupallid, sokid, magnetkinnitusega märgid, pastakad, ümbrikud, märkmeplokid ja torusallid.

Ostjaid on nii turiste kui kohalikke ning turistidest on kõige rohkem soomlasi.