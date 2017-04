FOTOD: Tallinna üks eksklusiivsemaid kinnistuid saab just sellise näo

Brave Capitali tütarettevõte Pirita Holding OÜ allkirjastas projekteerimislepingu SALTO AB OÜ-ga Pirita TOPi esisele Regati pst 1/3/5 kinnistule lõpliku arhitektuurse lahenduse väljatöötamiseks.

Brave Capitali juhatuse liikme sõnul Tallinna eksklusiivseimal kinnistul juba ehitustegevus käib, mille raames rajatakse kommunikatsioone. "Meie nägemus on pakkuda inimestele Tallinna tippasukohas suuremaid kortereid, mis oleksid alternatiiviks eramajale.

Väiksema osa arendusest moodustaksid 55 - 75 m2 suuruses korterid, mis rahuldaksid kliente, kes väärtustavad Pirita promenaadi, kuid ei vaja korterit alternatiivina eramule."

"Pirita Promenaadi arenduse puhul plaanime luua uue tippkvaliteedi märgi Tallinna korterite turul, kus kasutatakse kõige modernsemaid lahendusi. Kuni ehitusloa sisseandmiseni saavad kliendid enda korteri siselahenduse kujundamises osaleda ehk koostöös arhitektiga luuakse nn. rätsepatööna valminud lahendusi. Plaanime aasta lõpuks alustada ehitusloa menetlust ja korterite ehitusega pihta hakata tuleval aastal," lisas Kuusk.

"Regati pst 1/3/5 kinnistul on viis olulist ruumilist karakterit: merevaatega perimeeter; lõunapoolne park; kaldapromenaad; külgnev aedlinna mastaap; muinsuskaitsealune TOP. Lõpliku arhitektuurse lahenduse eesmärk on luua eriilmelist linnaruumi moodustav keskkond, mille välimus ja struktuur tuleneb otseselt krundi kvaliteetidest ja eksisteerivatest ruumilistest väärtustest. Eesmärk on integreerida uus hoonestus võimalikult hästi olemasolevasse Pirita keskkonda." ütles võidutöö "PILV" autor Ralf Lõoke SALTO AB-st.

Regati pst 1/2/3 kinnistu ostis Pirita Holding OÜ Tallinna Olümpiapurjespordikeskuselt. Kinnistu suurus on 28 000 ruutmeetrit ehitusõigusega 25 000 ruutmeetrit, kuhu saab rajada üle 200 korteri. Regati pst 1/3/5 avaliku eelvalikuga arhitektuurivõistluse lõppvooru pääses viis tööd, mille võitis Salto AB lahendusega "PILV", mis on projekteerimistööde aluseks.

Brave Capital on Eesti ja väliskapitalil põhinev investeerimisettevõte, mis tegeleb erinevate varade ja osaluste soetamisega ning projektide finantseerimisega ja arendamisega.