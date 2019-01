FOTOD | Tallinna Ülikooli vastas valmis uhke üürimaja, kuhu tudengitel tõenäoliselt asja pole. Ka kõige pisematel korteritel on üüratult kõrge ruutmeetri hind

Tallinna Ülikooli vastas aadressil Narva mnt 40 sai Scandium Kinnisvara käe all uue elu pikalt unustusse jäänud juugendstiilis hoone. Kuuekorruselisse majja rajati ühe- ja kahetoalised investoritele mõeldud mikrokorterid ja läbi kahe korruse kõrguvad loftid. Avangardi nime kandev hoone avas möödunud reedel, 25. jaanuaril pidulikult oma uksed.

Kortermaja 81 korterist on suurem osa tänaseks omanikud leidnud. Küll aga on veel 15 korterit müügis. Enamus neist on tõepoolest mikrokorterid, kus ruutmeetrite arv jääb 14 kuni 18 ruutmeetri vahele. Kuigi korterid on mõeldud ennekõike üürikorteriteks, on neil ka üsna kõrge soetamishind.

Kui möödunud aasta lõpus tõusis keskmine korterite ruutmeetri hind üle 1500 euro ja detsembris kirjutas Pindi Kinnisvara, et aasta lõpu seisuga oli Tallinnas 29 arendust, kus ruutmeetri hind küündis üle 3000 euro ruutmeetrilt, siis Avangardi hoones veel müüki jäänud korterite puhul ulatub see lausa 5000 euroni, mõnel juhul ka üle selle.

Näiteks kõige kallima ruutmeetri hinnaga on praegu müügis 17,2-ruutmeetrine korter, mille eest küsitakse 96 900 eurot. See teeb ruutmeetri hinnaks 5633,7 eurot. Üle 5000 euro ruutmeetrilt tuleb maksta veel ühe teise 17,2-ruutmeetrise korteri ning ka ühe 18-ruutmeetrise korteri puhul.

Arvestades aga, et need korterid on otse Tallinna Ülikooli vastas, siis tudengitele võib tõenäoliselt nende mikrokorterite üürimine vaid unistuseks jääda. Eeldatav ühekuuline üürihind jääb kõige väiksemate, 14-ruutmeetriste korterite puhul 435 euro kanti, 17-18-ruutmeetristel 470 ja 490 euro kanti.