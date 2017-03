FOTOD: Tallinnasse jõudis aprillist liinile jõudev Viking Line´i reisikatamaraan

Tallinnasse jõudis Viking Line'i suur katamaraan HSC Express, mis hakkab kuu aja pärast Viking Fasteri nime all Tallinna ja Helsingi vahel autosid ja reisijaid vedama.

Võrreldes seniste Eestist sõitnud katamaraanidega on uus laev märksa suurem. Kahest Linda Line'i katamaraanist suurem HSC Merilin on 52,6 meetri pikkune ning kunagine Tallinki Autoexpress 2 oli 82,3 meetrit pikk. Viking Faster on aga lausa 91 meetri pikkune. Laev peaks sadamast sadamasse jõudma tunni ja 45 minutiga.