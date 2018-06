FOTOD | Täna algas kauplemine Tallinna Sadama aktsiatega: "Eesti rahval on täna rohkem julgust ja raha!"

Täna kell 10 algas börsikella helina saatel Tallinna Sadama aktsiate avalik kauplemine börsil. Pidulikku hommikut juhatas sisse meelelahutaja ja meremees Marko Matvere, Sadama saatsid börsile peaminister Jüri Ratas ja Sadama juht Valdo Kalm.

Huvitava kokkusattumusena oli tänane Tallinna Sadama juht Valdo Kalm nö tüüri juures ka eelmise riigifirma, Eesti Telekomi börsile minekul. "Eesti rahval on täna rohkem julgust ja raha, Telekomi ajal oli jaeinvestoreid oluliselt vähem," meenutas Kalm. Samuti lubas riigifirma juht, et teevad kõik selleks, et dividendipoliitikat täita ja maksta lubatud dividende.

"Loome oma inimestele võimaluse sääste investeerida, ma ei tea paremaid võimalusi raha kasvatamiseks. Võimalusi loome ka kohalikele pensionifondidele - neil ei ole kunagi nii palju raha olnud kui täna. Kolmandaks saame teha riiki ja meie majandust nähtavamaks ja olla atraktiivsem ka välisinvestoritele," rääkis börsi juht Kaarel Ots.

Kust tuleb aga Tallinna Sadama kasum, küsis Matvere Kalmilt teravalt. "10 aastat on makstud dividende ja teeme seda ka edaspidi. Me usume oma ärisse. Kasv tuleb reisijatest, kruiisituristidest. Ka meie kaubaäris on palju võimalusi. Neid võimalusi toetab ka Rail Baltic. Meie parvlaevaäri on küll väiksema kasumiga, aga samuti stabiilse rahavooga," rääkis Kalm.

Üritusel oli kohal ka peaminister Jüri Ratas, kellega koos börsikella helistati.