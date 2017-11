FOTOD | Tehnikaülikoolis avati uus 3D metalliprintimise süsteem ning panditootmise ja robootika demokeskus

Tehnikaülikooli insenerid tutvustavad täna uut paindtootmise ja robootika demokeskust, samuti suurte metallist objektide 3D printimise laborit ProtoLab, mis on osa ülikooli digialgatusest TalTechDigital.

TTÜ professor Tauno Otto kinnitab, et uued laborid aitavad teaduslikult uurida nutika tootmise suundi - tehnoloogiaseadmetest nn digitaalsete kaksikute loomist või ülikergete metallkonstruktsioonide optimeerimist ja 3D printimist. „Ettevõtetel aitavad need laborid leida mooduseid tootlikkuse tõstmiseks ja tootmise digitaliseerimiseks. Robotiseerimise ja virtuaalreaalsuse teemadel on juba teinud kursuse- ja lõputöösid paljud tudengid. Uuenenud TTÜ õppeprogrammides on tööstuses vajalikke digioskusi andvate ainete osakaal oluliselt suurem ja laboribaas on nüüd selleks viidud kõrgemale tasemele."

Tehnikaülikooli 3D metalliprinter on ühtses süsteemis Eesti Maaülikoolis asuva 3D kompuutertomograafiga. Sellega saab metallidest ja muudest materjalidest valmistatud tooteid mittepurustavalt mõõta ja kihthaaval punktiparvena kuvada.

Tehnikaülikooli demokeskuses on ühendatud robootika, kõrgtehnoloogiline töötlemine, automaatladustamine ja virtuaal-liitreaalsus. Demolabori seadmete kogumaksumus on ligi pool miljonit eurot.

Protolaboris on Eestis ainulaadne 3D metalliprinter, millega saab printida erinevatest metallidest, näiteks roostevabast terasest, titaanist ja alumiiniumist suuri prototüüpe ja objekte.

Printer on väga mitmekülgne, selle abil saab analüüsida digitaalset tootmist ja modelleerida ülikergeid konstruktsioone, aga ka töötada välja uusi komposiitstruktuure ja teha andmemudelite võrdlevat analüüsi. See on nutika tootmise tuumiktaristu investeeringuobjekt maksumusega pea miljon eurot.