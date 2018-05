FOTOD | TLT töötaja Jaanus Vingi uhke autopark ulatus Mercedestest Lamborghinini

TLT garaažide asejuhatajale Jaanus Vingile kuulus rohkemgi sõidukeid, kui varasemalt arvatud. Kuigi ka uhke Lamborghini on tegelikult üsna vana ja pruugitud mudel, ulatub masinate kogumaksumus sadadesse tuhandetesse eurodesse. Prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas ütles Eesti Päevalehele, et kriminaalasja raames on kohtulik hüpoteek seatud lausa üheksale kinnisasjale ning peale selle on arestitud ligi 70 ühikut transpordivahendeid, nende hulgas näiteks Aston Martin, Lamborghini, Mercedesed.

Vingi uhkemad autod: Limusiiniks ümberehitatud Hummer H1, ilmselt 2000ndatest aastatest pärit ja küllalt viletsas olukorras - hind 25 000 - 32 000 eurot. Hummer H2 - samuti 2000ndatest, võib maksta 16 000 - 25 000 eurot. Chevrolet Corvette C3 - pärit 80ndatest, turul hind kuni 16 0000 eurot.