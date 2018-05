FOTOD | Tsirkuseärimees müüb koos eksnaisega kallist mõisahoonet

Kinnisvaraportaalis kinnisvara24.ee on müügil Viimsis asuv vana mõisa abihoone. Hind 1,5 miljonit eurot. Praegu asuvad hoones Coccodrillo restoran, Viimsi Peokeskus ja Birgitta külalistemaja. Hoone omanikud on tuntud ettevõtja Lauri Viikna ja tema eksabikaasa Annika Potter.

Viikna omab kinnistut müüvas firmas Viimsi Mõisa OÜ 66%, Potter 34%. Kuulutuses seisab, et müüa on kinnistu või seal tegutsev toitlustus-majutusettevõte. Krundi suuruseks on 6776 ruutmeetrit.

Viimsi Mõisa omanikud ütlevad oma 2016. aasta majandusaasta aruandes, et ettevõtte kaubamärkideks on Viimsi Peokeskus, Külalistemaja Birgitta ja Restoran Coccodrillo, samuti pakuvad nad saunakompleksi teenuseid.

Firma müügitulu oli 532 668 eurot ning kasum 24 672 eurot. Jaotamata kasumit ootab 98 232 euro jagu.

Kinnistu on 70% ulatuses sotsiaalmaa, 15% ärimaa ning 15% ühiskondlike hoonete maa.

Kuulutuses on öeldud, et hoone on kasutusel majutus- ja toitlustusasutusena. Hoone põhikorrusel paiknevad hotelli vastuvõturuum, suur peosaal, sanitaarruumid, sauna puhkeruum, kontoriruumid ja tehnilised ruumid.

Soklikorrusel asuvad restoraniruumid koos köögi, sanitaarruumidega ja abiruumidega, restorani söögisaalist pääs suurele välisterrassile. Hoone teises otsas asub soklikorrusel saunakompleks.

Katusekorrusel piki hoonet kulgev koridor ja 12 hotellituba - 1 sviit ja 11 kahekohalist tuba, kõigis tubades olemas ka sanitaarruum. Lisaks paikneb koridoris abiruum personalile.