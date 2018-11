FOTOD | Tühja sellest kaubandussõjast USA-ga, Alibaba vallaliste ostupüha lööb Hiinas kõiki seniseid rekordeid

CNN Money teatel ütles Alibaba asutaja Jack Ma lõppeva nädala esmaspäeval Shanghais toimunud konverentsil, mida korraldas Hiina valitsus, et see kaubandussõda on kõige rumalam asi maailmas. Ma põhjendas, et kaubavahetuse eesmärk peaks olema rahu ja omavahelist suhtlust arendada.

Tema sõnul on ei peata ükski protektsionistlik poliitika vabakaubanduse võidukäiku.