FOTOD | Tuntud „maffiaadvokaat" omab Vanalinnas hoonete kompleksi ja müüb kalleid kortereid

Hoone radikaalse kosmeetilise uuenduse arhitektiks sai baltisaksa päritolu Alexander Rudolf von Engelhardt. Laia tänava poolse fassaadi uus arhitektuurne lahendus lähtub Firenze Palazzo Strozzi eeskujust - fassaadi kujundavad krohvrustika, ümarkaarsed aknad ning räästajoone konsoolkarniisi ilmestavad astmikfrontoon ja vapitahvlit hoidvad greifid.

Järgnevalt mõned fotod erinevatest Nammi müüdavatest korteritest

Esmalt kõige kallim, 1 250 000-eurone korter, mis on ainsana ka sisustatud.









Siit saab näha rohkem pilte ja tutvustavat juttu kõige kallima korteri kohta.

"Odavamad" korterid

















Küllike Nammi värvikad kliendid

„Ta astus ülikooli 18-aastaselt, abiellus aasta pärast ja veel aastake hiljem sai lapse. Pisitütre kõrvalt lõpetas ta Tartu ülikooli õigusteaduskonna parimate tulemustega ehk cum laude. Nüüd kuulub talle Rakvere peaväljaku ääres asuv Lääne-Virumaa suurim advokaadibüroo, mille filiaalid paiknevad Tartus Raekoja platsis ja Tallinnas ühe Tornimäe kaksiktorni 28. korrusel. Tal on kaks täiskasvanud last ja ta on teist korda abielus. Ta elab koos abikaasaga Rakvere külje all suures majas ning sõidab ringi lumivalge BMW maasturiga. Ja see pole veel kõik. Eesti advokatuur valis ta kutsetegevuse kategoorias 2015. aasta kõige silmapaistvamaks advokaadiks," kirjeldati teda Eesti Päevalehe nädalalõpulehes LP avaldatud artiklis. Loe seda siit.

Küllike Nammi nimi käib läbi paljude skandaalsete ja meediahuvi pälvinud kohtuprotsesside kajastustest. Väidetavat Ida-Viru allilmabossi Vassili Satšukki kaitses Namm tapmissüüdistuses ja too mõisteti õigeks. Liiklusmõrvaril Mikk Segeril aitas ta lahti saada ülisuurest kahjutasunõudest. Lääne-Viru tuntuima ärimehe Oleg Grossi rallisõitjast poja Georg Grossi tõi ta välja nooruspõlve pahandustest. Väidetavalt äripartneri mõrva tellinud Andrus Sukles mõisteti Nammi kaitsetaktika tulemusel kohtus õigeks. Pika loetelu lõpus troonib meedias Eesti allilmapealikuks tituleeritud Assar Pauluse kõmuline protsess, kus Küllike Namm kaitseb peategelast ennast.

„Ma ei heitu, kui mind maffiaadvokaadiks kutsutakse," ütleb hiljuti aasta advokaadi nimetusega pärjatud Küllike Namm LP-le.„Teen lihtsalt oma tööd."